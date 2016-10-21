Председатель Сената Чехии посетит Азербайджан

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан в первой половине следующего года с официальными визитами посетят председатель Сената Чехии Милан Штех и министр образования страны Катаржина Валахова.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька на пресс-конференции.

"В следующем году ожидается визит председателя Сената и министра образования Чехии. Вероятнее всего в первой половине года, так как во второй половине пройдут парламентские выборы", - заявил В.Пивонька.

По его словам, ожидается встреча председателя Сената со спикером парламента, президентом Азербайджана.

В январе следующего года в Баку пройдет очередное заседание чешско-азербайджанской межправительственной комиссии.