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    Председатель Сената Чехии посетит Азербайджан

    В январе в Баку пройдет очередное заседание чешско-азербайджанской межправительственной комиссии

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан в первой половине следующего года с официальными визитами посетят председатель Сената Чехии Милан Штех и министр образования страны Катаржина Валахова.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька на пресс-конференции.

    "В следующем году ожидается визит председателя Сената и министра образования Чехии. Вероятнее всего в первой половине года, так как во второй половине пройдут парламентские выборы", - заявил В.Пивонька.

    По его словам, ожидается встреча председателя Сената со спикером парламента, президентом Азербайджана. 

    В январе следующего года в Баку пройдет очередное заседание чешско-азербайджанской межправительственной комиссии.

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