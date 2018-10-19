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    Председатель Сената: Буду делать все для укрепления связей между Азербайджаном и Италией

    Мария Элизабетта Альберти Казеллати получила звание почетного доктора Азербайджанского Университета Языков
    © REPORT

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Я буду содействовать развитию гуманитарно-культурных отношений между Азербайджаном и Италией". 

    Как сообщает Report, об этом на встрече со студентами Азербайджанского Университета Языков заявила председатель Сената Итальянской Республики Мария Элизабетта Альберти Казеллати.

    "Я рада, что присутствую здесь в качестве председателя одного из самых высоких органов власти Италии. Я хочу сказать, что буду делать все для укрепления азербайджано- итальянских связей, в частности в гуманитарно- культурной сфере"-, отметила она.

    Глава итальянского сената также отметила, что язык является объединяющим людей и культуры фактором.

    В свою очередь, ректор Азербайджанского Университета языков Камал Абдулла отметил, что в вузе итальянскому языку уделяется большое внимание.

    "Как вы знаете в эти дни  по всему миру в 18 раз проходит  Неделя итальянского языка. И конечно же, мы также отмечаем это в нашем вузе. Подобные академические и культурные связи сближают народы, укрепляют связи"-, сказал он.

    В ходе мероприятия председатель Сената Итальянской Республики Мария Элизабетта Альберти Казеллати  получила звание почетного доктора Азербайджанского Университета Языков.

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