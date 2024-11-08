Председатель Народно-республиканской партии Турции позвонил президенту Азербайджана

8 ноября председатель Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

8 ноября председатель Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Озгюр Озель передал президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу поздравления по случаю восстановления территориальной целостности Азербайджана, четвертой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне, выразил почтение памяти шехидов, пожертвовавших жизнью в борьбе за Родину.

"Мы радовались освобождению Карабаха так же, как радовались бы освобождению наших земель", - сказал председатель партии, напомнив слова Ататюрка: "Печаль Азербайджана - наша печаль, его радость - наша радость».

Озгюр Озель довел до внимания, что Народно-республиканская партия защищает Азербайджан в Парламентской Ассамблее Совета Европы и Социалистическом Интернационале.

Глава государства поблагодарил за телефонный звонок и поздравления.

Президент Ильхам Алиев отметил, что раньше были определенные ошибки, но они остались в прошлом. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество между Партией "Ени Азербайджан" и НРП движется в позитивном направлении.