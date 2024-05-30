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Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поздравил Ильхама Алиева

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поздравил Ильхама Алиева Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 01:00
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поздравил Ильхама Алиева

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Президиума Боснии и Герцеговины передаю Вам искренние поздравления с Днем независимости Азербайджанской Республики и наилучшие пожелания еще более стремительного развития Вашей страны.

Уверен, что наши двусторонние отношения будут развиваться в духе дружбы во всех сферах, отвечающих общим интересам, и внесут вклад в укрепление сотрудничества во благо наших стран и народов.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

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