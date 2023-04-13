Председатель президиума Боснии и Герцеговины: Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами

Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами.

Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович 13 апреля в Сараево в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Эта Декларация позволит нам осуществлять более тесный политический диалог, а также более плодотворное экономическое сотрудничество. Благодаря этому мы – деловые круги, государственные структуры - получим экономическую выгоду, в то же время начнется сотрудничество в области безопасности", - добавила председатель президиума Боснии и Герцеговины.