Председатель президиума Боснии и Герцеговины: Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами

Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович 13 апреля в Сараево в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Эта Декларация позволит нам осуществлять более тесный политический диалог, а также более плодотворное экономическое сотрудничество. Благодаря этому мы – деловые круги, государственные структуры - получим экономическую выгоду, в то же время начнется сотрудничество в области безопасности", - добавила председатель президиума Боснии и Герцеговины.