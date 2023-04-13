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Председатель президиума Боснии и Герцеговины: Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами

Председатель президиума Боснии и Герцеговины: Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 19:57
Председатель президиума Боснии и Герцеговины: Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами

Подписанной сегодня нами Декларацией мы стали стратегическими партнерами.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович 13 апреля в Сараево в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Эта Декларация позволит нам осуществлять более тесный политический диалог, а также более плодотворное экономическое сотрудничество. Благодаря этому мы – деловые круги, государственные структуры - получим экономическую выгоду, в то же время начнется сотрудничество в области безопасности", - добавила председатель президиума Боснии и Герцеговины.

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Версия на английском языке Željka Cvijanović: By signing declaration today we have become strategic partners
Версия на азербайджанском языке Jelka Tsviyanoviç: "Bu gün Bəyannamə ilə biz strateji tərəfdaşa çevrilmişik"

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