Председатель президиума БиГ: Азербайджан - наш верный и искренний друг

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович направил Азербайджану благодарственное письмо за поддержку, оказанную Боснии и Герцеговине во время пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщают боснийские СМИ.

"Одной из стран, проявивших особую решимость прийти на помощь гражданам Боснии и Герцеговины, является, безусловно, Азербайджанская Республика, во главе с президентом Ильхамом Алиевым. Мы признаем истинную и искреннюю дружбу в эти самые трудные времена. Азербайджанская Республика за последние недели продемонстрировала, что она является истинным и искренним другом граждан Боснии и Герцеговины", - говорится в заявлении Президиума БиГ.

Ранее сообщалось, что министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич поблагодарил правительство и народ Азербайджана за оказанную поддержку.