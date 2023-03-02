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Председатель Президентского совета Государства Ливия: Азербайджан приложил серьезные усилия для развития Движения неприсоединения

Председатель Президентского совета Государства Ливия: Азербайджан приложил серьезные усилия для развития Движения неприсоединения Проходящий в Баку Саммит Движения неприсоединения организован на высоком уровне и имеет большое значение.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 16:28
Председатель Президентского совета Государства Ливия: Азербайджан приложил серьезные усилия для развития Движения неприсоединения

Проходящий в Баку Саммит Движения неприсоединения организован на высоком уровне и имеет большое значение.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Президентского совета Государства Ливия Мохаммед Юнис аль-Манфи на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Выразив признательность за приглашение на это мероприятие и оказанное гостеприимство, гость отметил, что Азербайджан приложил серьезные усилия для развития Движения неприсоединения и внес вклад в это дело. Мохаммед Юнис аль-Манфи подчеркнул, что Ливия заинтересована в связях с Азербайджаном и позиции наших стран по многим вопросам международной повестки дня совпадают.

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Версия на английском языке Head of Libyan Presidency Council: Azerbaijan has made serious efforts for development of Non-Aligned Movement
Версия на азербайджанском языке Liviyanın Prezident Şurasının sədri: "Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının inkişafı üçün ciddi səylər göstərib"

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