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Председатель правления "Газпрома" поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель правления "Газпрома" поздравил президента Ильхама Алиева Председатель Правления Публичного акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 декабря 2023 г. 12:21
Председатель правления Газпрома поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель Правления Публичного акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени Правления Публичного акционерного общества "Газпром" и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, плодотворной деятельности, успешной реализации планов развития Азербайджана, новых масштабных свершений на благо всего азербайджанского народа".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın “Qazprom” şirkətinin rəhbəri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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