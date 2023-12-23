Председатель правления "Газпрома" поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель Правления Публичного акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
От имени Правления Публичного акционерного общества "Газпром" и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, плодотворной деятельности, успешной реализации планов развития Азербайджана, новых масштабных свершений на благо всего азербайджанского народа".