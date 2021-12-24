Председатель правительства России поздравил президента Азербайджана

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления с 60-летием.
Под Вашим руководством Азербайджан осуществляет масштабные программы, направленные на развитие национальной экономики и социальной сферы. Существенно укрепился авторитет Республики в регионе и на международной арене.
Хотел бы особо отметить Ваш большой личный вклад в упрочение российско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и партнерства. Поступательно расширяется сотрудничество и в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, успешно воплощаются в жизнь важные совместные проекты.
Убежден, что дальнейшее углубление практического взаимодействия, продвижение новых перспективных инициатив в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики.
От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".