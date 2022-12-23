Председатель правительства России поздравил президента Азербайджана

Председатель правительства России Михаил Мишустин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Председатель правительства России Михаил Мишустин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления с Днем рождения.

Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы, партнерства и союзничества, связывающих Российскую Федерацию и Азербайджанскую Республику. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, созданы благоприятные условия для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях.

С теплотой вспоминаю встречи с Вами, которые всегда проходят в открытой и конструктивной атмосфере. Буду рад продолжить наше доверительное общение.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".