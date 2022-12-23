Председатель правительства России поздравил президента Азербайджана

Председатель правительства России Михаил Мишустин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления с Днем рождения.
Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы, партнерства и союзничества, связывающих Российскую Федерацию и Азербайджанскую Республику. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, созданы благоприятные условия для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях.
С теплотой вспоминаю встречи с Вами, которые всегда проходят в открытой и конструктивной атмосфере. Буду рад продолжить наше доверительное общение.
От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".