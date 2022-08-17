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Председатель правительства РФ позвонил премьер-министру Али Асадову

Председатель правительства РФ позвонил премьер-министру Али Асадову 17 августа Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин позвонил Премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.
Внешняя политика
17 августа 2022 г. 17:30
Председатель правительства РФ позвонил премьер-министру Али Асадову

17 августа председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин позвонил премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Азербайджана.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием азербайджано-российского стратегического партнерства, обсуждены перспективы расширения двусторонних отношений в различных областях.

Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Russian PMs hold telephone conversation
Версия на азербайджанском языке Rusiya Hökumətinin sədri ilə Azərbaycanın Baş naziri arasında telefon danışığı olub

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