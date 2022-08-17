Председатель правительства РФ позвонил премьер-министру Али Асадову

17 августа председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин позвонил премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.
Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Азербайджана.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием азербайджано-российского стратегического партнерства, обсуждены перспективы расширения двусторонних отношений в различных областях.
Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.