Председатель правительства РФ позвонил премьер-министру Али Асадову

17 августа Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин позвонил Премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

17 августа председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин позвонил премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Азербайджана.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием азербайджано-российского стратегического партнерства, обсуждены перспективы расширения двусторонних отношений в различных областях.

Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.