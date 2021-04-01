Оверчук: Постоянно находимся на связи и с азербайджанской, и с армянской стороной

"Хочу выразить свою благодарность за возможность встретиться с Вами и обсудить работу, которая ведется в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров"

"Хочу выразить свою благодарность за возможность встретиться с Вами и обсудить работу, которая ведется в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров по деблокированию экономических и транспортных связей в регионе".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Как Вы отметили, мы встречались пять раз и в очном режиме, и в режиме ВКС. Действительно, у нас есть определенный прогресс и работа ведется в тесном контакте. Мы постоянно находимся на связи и с азербайджанской стороной, и армянской стороной. Действительно, здесь у нас очень хороший контакт налажен", - заявил А. Оверчук.