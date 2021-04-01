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Оверчук: Постоянно находимся на связи и с азербайджанской, и с армянской стороной

Оверчук: Постоянно находимся на связи и с азербайджанской, и с армянской стороной "Хочу выразить свою благодарность за возможность встретиться с Вами и обсудить работу, которая ведется в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров"
Внешняя политика
1 апреля 2021 г. 12:29
Оверчук: Постоянно находимся на связи и с азербайджанской, и с армянской стороной
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"Хочу выразить свою благодарность за возможность встретиться с Вами и обсудить работу, которая ведется в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров по деблокированию экономических и транспортных связей в регионе".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Как Вы отметили, мы встречались пять раз и в очном режиме, и в режиме ВКС. Действительно, у нас есть определенный прогресс и работа ведется в тесном контакте. Мы постоянно находимся на связи и с азербайджанской стороной, и армянской стороной. Действительно, здесь у нас очень хороший контакт налажен", - заявил А. Оверчук.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Hökuməti sədrinin müavini: "Biz həm Azərbaycan tərəfi, həm də Ermənistan tərəfi ilə daim əlaqədəyik"

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