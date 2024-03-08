Председатель правительства Испании поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель правительства Испании Педро Санчес поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на выборах.

Председатель правительства Испании Педро Санчес поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на выборах.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени правительства Испании передаю Вам поздравление по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики на выборах, состоявшихся 7 февраля.

Желаю Вам больших успехов в период Вашего нового мандата и заявляю о стремлении правительства Испании продолжать развитие связей между нашими странами, в том числе в экономической сфере, где в последние годы заметен прогресс, отмечаю наличие большого потенциала для взаимовыгодного сотрудничества".