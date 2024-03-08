Председатель правительства Испании поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель правительства Испании Педро Санчес поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на выборах.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Президент.
От имени правительства Испании передаю Вам поздравление по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики на выборах, состоявшихся 7 февраля.
Желаю Вам больших успехов в период Вашего нового мандата и заявляю о стремлении правительства Испании продолжать развитие связей между нашими странами, в том числе в экономической сфере, где в последние годы заметен прогресс, отмечаю наличие большого потенциала для взаимовыгодного сотрудничества".