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Председатель правительства Испании поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель правительства Испании поздравил президента Ильхама Алиева Председатель правительства Испании Педро Санчес поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на выборах.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 16:10
Председатель правительства Испании поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель правительства Испании Педро Санчес поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на выборах.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени правительства Испании передаю Вам поздравление по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики на выборах, состоявшихся 7 февраля.

Желаю Вам больших успехов в период Вашего нового мандата и заявляю о стремлении правительства Испании продолжать развитие связей между нашими странами, в том числе в экономической сфере, где в последние годы заметен прогресс, отмечаю наличие большого потенциала для взаимовыгодного сотрудничества".

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Версия на английском языке President of Government of Spain congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке İspaniya Hökumətinin sədri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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