Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ совершит визит в Азербайджан

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристина Муттонен приглашена с официальным визитом в Азербайджан, и с удовольствием приняла приглашение.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель председателя ПА ОБСЕ, депутат Азай Гулиев.

Он добавил, что в ближайшее время приглашение вновь будет официально предъявлено: "23-24 апреля в Копенгагене состоится заседание бюро ПА ОБСЕ. Я вновь доведу этот вопрос до внимания Муттонен и обсужу конкретную дату. Все председатели ПА ОБСЕ посещали с визитом Азербайджан. Я надеюсь, что Кристина Муттонен также прибудет в Азербайджан в ближайшие месяцы".

Он напомнил, что спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов встретился с К. Муттонен в прошлом месяце в Санкт-Петербурге, где они обсудили вопрос улучшения отношений.

Заместитель председателя ПО ОБСЕ, заявил, что обсужденные на встрече в Санкт-Петербурге вопросы отвечают интересам обеих сторон.