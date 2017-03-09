Председатель парламентского комитета посетит Берлин

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли и депутат Ровшан Рзаев сегодня отбудут в Берлин.

Об этом Report сообщили из парламента.

Было отмечено, что депутаты посетят Бундестаг, проведут ряд встреч с коллегами.

На встречах обсудят вопросы укрепления парламентских связей между двумя странами, коснутся вопросов развития сотрудничества в рамках международных организаций, проведут информационный обмен и обменяются опытом в сфере законодательства.

Визит завершится 15 марта.