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    Председатель парламента Венгрии прибудет с визитом в Азербайджан

    В Баку состоится встреча с членами национальной команды этой страны

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ 16 июня в Азербайджан прибудет делегация под руководством председателя парламента Венгрии, одного из лидеров правящей партии FİDES Ласло Кевера. 

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Венгрии. 

    Визит носит деловой характер. В ходе визита также планируется проведение ряда встреч в Милли Меджлисе и правительственных органах Азербайджана.

    Другой целью визита является ознакомление с первыми Европейскими играми, проходящими в Баку, изучение опыта Азербайджана в этой сфере. За время пребывания в Баку Л.Кевер будет наблюдать за выступлениями венгерских спортсменов на играх, а также встретится с членами национальной команды этой страны.

    Визит председатель венгерского парламента в Баку завершится 21 июня. 

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