Глава парламента: Турция и Азербайджан обеспечат мир на Южном Кавказе

Верю в установление стабильности на Южном Кавказе. Это станет возможным благодаря совместным усилиям Турции и Азербайджана.

Верю в установление стабильности на Южном Кавказе. Это станет возможным благодаря совместным усилиям Турции и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил на конференции ”Век тюркского мира: новая дорожная карта политических и экономических отношений“ в Анкаре.

Он отметил, что обеспечение мира на Южном Кавказе будет способствовать стабильности в мире.

Н. Куртулуш добавил, что сейчас самое время действовать коллективно, а не индивидуально.