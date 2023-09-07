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Глава парламента: Турция и Азербайджан обеспечат мир на Южном Кавказе

Глава парламента: Турция и Азербайджан обеспечат мир на Южном Кавказе Верю в установление стабильности на Южном Кавказе. Это станет возможным благодаря совместным усилиям Турции и Азербайджана.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 15:13
Глава парламента: Турция и Азербайджан обеспечат мир на Южном Кавказе

Верю в установление стабильности на Южном Кавказе. Это станет возможным благодаря совместным усилиям Турции и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил на конференции ”Век тюркского мира: новая дорожная карта политических и экономических отношений“ в Анкаре.

Он отметил, что обеспечение мира на Южном Кавказе будет способствовать стабильности в мире.

Н. Куртулуш добавил, что сейчас самое время действовать коллективно, а не индивидуально.

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Версия на азербайджанском языке Parlament sədri: "Türkiyə və Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhü təmin edəcək"

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