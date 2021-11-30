Председатель парламента Турции выразил соболезнования Азербайджану

15:55

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).

Как передает Report, в связи с этим он поделился публикацией в Twitter.

"Да упокоит Всевышний души азербайджанских братьев, погибшим в сегодняшнем крушении вертолета. Желаем выздоровления раненым. Выражаем соболезнования азербайджанскому народу", - написал М.Шентоп.

30 ноября около 10:40 военный вертолет ГПС разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района. Среди экипажа вертолета есть погибшие и пострадавшие.