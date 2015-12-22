Председатель парламента Турции: С Азербайджаном существует братское стратегическое сотрудничество

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Это стало традицией, что после назначения на высокую должность, мы совершаем первый визит в Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламента Турции Исмаил Кахраман, на званном обеде в его честь в посольстве Турции в Азербайджане.

По его словам, между двумя странами существует братское стратегическое сотрудничество. Он отметил, что вчера посетил могилы азербайджанских и турецких шехидов, которые похоронены рядом друг с другом: "Уверен, что мы и так дальше будем двигаться вперед“.

Говоря об экономических связях, спикер сказал, что две страны нацелены довести уровень инвестиций до 15 млрд. долларов." Кроме того, в Азербайджане работают 2665 турецких бизнесменов, которые реализовали в Азербайджане ряд важных крупных проектов".