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Председатель парламента Турции прибудет в Азербайджан

Председатель парламента Турции прибудет в Азербайджан 21 февраля председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш совершит визит в Азербайджан.
Внешняя политика
19 февраля 2024 г. 15:40
Председатель парламента Турции прибудет в Азербайджан

21 февраля председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, он примет участие в 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, которая пройдет с 21 по 24 февраля в Баку.

Ожидается, что в мероприятии примут участие делегации парламентов Ирана, России и других стран.

По итогам сессии будет принята Бакинская декларация.

Отметим, что Азербайджан будет председательствовать в Азиатской парламентской ассамблее в 2024-2025 годах.

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Версия на английском языке Numan Kurtulmus to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Numan Kurtulmuş Azərbaycana səfərə gəlir

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