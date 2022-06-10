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Председатель парламента Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Председатель парламента Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан Председатель Национального совета Словацкой Республики Борис Коллар 10 июня прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
10 июня 2022 г. 19:12
Председатель парламента Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Председатель Национального совета Словацкой Республики Борис Коллар 10 июня прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Председателя Национального совета Словацкой Республики Бориса Коллара встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаиль Ибрагимли, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Словакия Анар Мамедов и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Slovak parliament speaker arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Slovakiya parlamentinin sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

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