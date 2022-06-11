Председатель парламента Словакии посетил Шушу

Парламентская делегация во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом, находящаяся с визитом в Азербайджане, 11 июня побывала в Шуше.

Парламентская делегация во главе с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом, находящаяся с визитом в Азербайджане, 11 июня побывала в Шуше.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Гостей сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев и другие официальные лица.

В рамках визита в Шушу гости посетили Физулинский международный аэропорт. Затем гости побывали на участке, где проводились работы по разминированию, ознакомились с ходом работ. Затем гости отправились в Шушу.

В городе Шуше парламентскую делегацию встретил специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов, который рассказал им о крепостных стенах Шуши, истории города, его состоянии в период оккупации и проводимых здесь строительных работах.

В ходе визита гости осмотрели крепостные стены Шуши, ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в здании специального представительства президента у городской площади. Затем представители парламента побывали на Джыдыр-дюзю. Председатель Национального совета Словакии Борис Коллар дал интервью словацкому телеканалу STV в Шуше. В интервью спикер рассказал об освобождении Шуши, об истории "расстрелянных" армянами памятников видным деятелям культуры Азербайджана Хуршидбану Натаван, Бюльбюлю, Узеиру Гаджибейли и поделился впечатлениями о поездке.