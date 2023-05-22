Председатель парламента Монтенегро посетила могилу великого лидера и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем парламента Монтенегро Даниэлой Джурович 22 мая, прибыв на Аллею почетного захоронения, с уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя совр

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем парламента Монтенегро Даниэлой Джурович 22 мая, прибыв на Аллею почетного захоронения, с уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Report, прибыв затем в Аллею шехидов, гости возложили цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, в то же время посетили мемориал «Вечный огонь», возложили к нему венок.

В заключение гости, полюбовавшиеся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.