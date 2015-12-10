Председатель парламента: Китай поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Пекине с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (председателем парламента) Чжаном Дэцзяном.

Как сообщает Report, поприветствовав президента Ильхама Алиева в своей стране, Чжан Дэцзян поздравил главу государства с победой, одержанной возглавляемой им Партией "Ени Азербайджан" на парламентских выборах. Он сказал, что государственному визиту президента Азербайджана в Китай придается большое значение, подчеркнул, что нынешний визит внесет вклад в дальнейшее расширение сотрудничества. Чжан Дэцзян отметил, что Китай придает важное значение углублению дружественных отношений с нашей страной, Азербайджан является важным партнером Китая на Южном Кавказе.

Отметив, что между нашими странами существует взаимное доверие, Азербайджан и Китай всегда находятся рядом в важных вопросах, председатель парламента заявил, что Китай поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, высоко оценил поддержку, оказываемую Азербайджаном в вопросе "Единого Китая". Подчеркнув активное сотрудничество наших стран в ООН, Шанхайской организации сотрудничества и других международных организациях, Чжан Дэцзян отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан стремительно развивается, в нашей республике господствует стабильность, успешно реализуется Концепция развития "Азербайджан 2020: взгляд в будущее".

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение визитом в Китай, подчеркнув, что нынешний визит станет важной вехой в дальнейшем развитии азербайджано-китайского сотрудничества. Поблагодарив Чжана Дэцзяна за поздравления по случаю победы Партии "Ени Азербайджан" на парламентских выборах, глава государства отметил многолетнее активное сотрудничество между Партией "Ени Азербайджан" и Коммунистической партией Китая.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что его государственный визит в Китай придаст импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Подчеркнув успешное сотрудничество наших стран в политической и экономической сферах, глава государства сказал, что Азербайджан поддерживает инициативу создания Экономического пояса древнего Шелкового пути, отметил важность превращения нашей страны в важного транзитного участника в данном проекте. Президент Ильхам Алиев сказал, что наши страны успешно сотрудничают в рамках Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Шанхайской организации сотрудничества.

Глава государства коснулся армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, выразил признательность за поддержку Китаем решения данной проблемы в рамках суверенитета и территориальной целостности нашей страны, довел до внимания, что Армения не выполняет постановления и резолюции ООН, связанные с урегулированием конфликта. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан также поддерживает принцип "Единого Китая", наши страны выступают с одинаковых позиций против таких угроз, как международный терроризм, агрессивный сепаратизм.

На встрече состоялся обмен мнениями о межпарламентских связях, региональном, гуманитарном взаимодействии, сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства, туризма и в других сферах.