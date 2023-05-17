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Председатель парламента Казахстана: Мы всегда радуемся успехам Азербайджана

Председатель парламента Казахстана: Мы всегда радуемся успехам Азербайджана Как дружественная страна, мы всегда радуемся успехам Азербайджана.
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 12:02
Председатель парламента Казахстана: Мы всегда радуемся успехам Азербайджана

Как дружественная страна, мы всегда радуемся успехам Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов сказал на встрече со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Е.Кошанов выразил признательность за приглашение на 100-летний юбилей видного государственного деятеля Гейдара Алиева. Он отметил, что в Казахстане с глубоким уважением чтят память Гейдара Алиева. По его словам, как дружественная страна, Казахстан всегда радуется успехам Азербайджана.

Казахстанский спикер отметил, что при каждом визите в Баку становится свидетелем развития в Азербайджане. Е.Кошанов отметил, что Азербайджан, архитектором которого был Гейдар Алиев, сегодня достигает желаемых им успехов, реализуются идеи этой великой личности.

По мнению Кошанова, Азербайджан - стабильная, развивающаяся страна и занимает свое важное место в регионе.

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Версия на английском языке Parliament speaker: Kazakhstan always happy with Azerbaijan's successes
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan parlamentinin sədri: "Dost ölkə kimi Azərbaycanın uğurlarına daim sevinirik"

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