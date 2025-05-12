Председатель парламента Катара обсудил с послом Азербайджана двустороннее сотрудничество

Посол Азербайджана в Дохе Адиш Мамедов и председатель Консультативного совета Катара Хасан бин Абдулла Аль-Ганим обсудили межпарламентское сотрудничество.

Посол Азербайджана в Дохе Адиш Мамедов и председатель Консультативного совета Катара Хасан бин Абдулла Аль-Ганим обсудили межпарламентское сотрудничество.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба дипломатической миссии Азербайджана в ближневосточном государстве.

"Посол Адиш Мамедов встретился 12 мая с председателем Консультативного совета Хасаном бин Абдуллой Аль-Ганимом. Во время встречи они обсудили сферы сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Консультативным советом Государства Катар", – отмечается в сообщении на странице посольства в соцсети.

Отметим, что Консультативный совет (Маджлис аш-Шура) является однопалатным парламентом Катара. Он состоит из 45 членов, которые после референдума 2024 года полностью назначаются эмиром. Маджлис рассматривает законы, утверждает бюджет и осуществляет ограниченный контроль над исполнительной властью, однако основные решения остаются в полномочиях эмира.