Председатель парламента Ирана планирует посетить Азербайджан

Глава Парламента Ирана Мухаммед Багир Галибаф намерен посетить Азербайджан в ближайшее время

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф намерен посетить Азербайджан в ближайшее время.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Ирана в Баку.

Точные даты визита пока неизвестны.

Говоря о встрече со своим азербайджанским коллегой Сахибой Гафаровой, спикер парламента Ирана сказал: "В последнее время возник ряд недоразумений с Азербайджанской Республикой, которые были урегулированы, и в будущем я планирую посетить Баку".

Напомним, визит Мохаммад Багер Галибафа в Азербайджан планировался в ноябре прошлого года, но был отложен на более поздний срок.