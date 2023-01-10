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Председатель парламента Ирана планирует посетить Азербайджан

Председатель парламента Ирана планирует посетить Азербайджан Глава Парламента Ирана Мухаммед Багир Галибаф намерен посетить Азербайджан в ближайшее время
Внешняя политика
10 января 2023 г. 12:33
Председатель парламента Ирана планирует посетить Азербайджан

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф намерен посетить Азербайджан в ближайшее время.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Ирана в Баку.

Точные даты визита пока неизвестны.

Говоря о встрече со своим азербайджанским коллегой Сахибой Гафаровой, спикер парламента Ирана сказал: "В последнее время возник ряд недоразумений с Азербайджанской Республикой, которые были урегулированы, и в будущем я планирую посетить Баку".

Напомним, визит Мохаммад Багер Галибафа в Азербайджан планировался в ноябре прошлого года, но был отложен на более поздний срок.

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Версия на английском языке Iranian parliament speaker plans to visit Azerbaijan

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