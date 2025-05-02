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Председатель парламента Хорватии посетит Азербайджан

Председатель парламента Хорватии посетит Азербайджан Осенью этого года ожидается визит председателя парламента Хорватии Гордан Яндроковича в Азербайджан.
Внешняя политика
2 мая 2025 г. 17:58
Председатель парламента Хорватии посетит Азербайджан

Визит председателя парламента Хорватии Гордан Яндроковича в Азербайджан планируется осенью текущего года.

Об этом Report сообщил посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич.

Ранее сообщалось, что также планируется визит в Азербайджан министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана.

Напомним, что в этом месяце состоятся политические консультации между двумя странами на уровне заместителей министров иностранных дел.

В 2025 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Хорватией.

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Версия на английском языке Croatian speaker to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Xorvatiya parlamentinin sədri Azərbaycana gələcək

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