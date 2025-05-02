Председатель парламента Хорватии посетит Азербайджан

Осенью этого года ожидается визит председателя парламента Хорватии Гордан Яндроковича в Азербайджан.

Визит председателя парламента Хорватии Гордан Яндроковича в Азербайджан планируется осенью текущего года.

Об этом Report сообщил посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич.

Ранее сообщалось, что также планируется визит в Азербайджан министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана.

Напомним, что в этом месяце состоятся политические консультации между двумя странами на уровне заместителей министров иностранных дел.

В 2025 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Хорватией.