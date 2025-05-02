Председатель парламента Хорватии посетит Азербайджан

Визит председателя парламента Хорватии Гордан Яндроковича в Азербайджан планируется осенью текущего года.
Об этом Report сообщил посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич.
Ранее сообщалось, что также планируется визит в Азербайджан министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана.
Напомним, что в этом месяце состоятся политические консультации между двумя странами на уровне заместителей министров иностранных дел.
В 2025 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Хорватией.