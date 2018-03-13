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    Председатель парламента: Черногория полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

    Глава МИД Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с председателем парламента Черногории

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с находящимся с визитом в Азербайджане председателем парламента Черногории Иваном Брайовичем.

    Об этом Report сообщили в МИД.

    Выразив удовлетворение визитом в Баку, И.Брайович заявил, что встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была очень интересной и полезной.

    Отметив о растущей в последние годы влиятельности Азербайджана, организации здесь ряда значимых международных мероприятий, И.Брайович подчеркнул важность проведения в Баку первой международной сессии Группы поддержки Шелкового пути Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и выразил уверенность в том, что проведенные в рамках сессии плодотворные обсуждения внесут значимый вклад в развитие диалога и сотрудничества.

    На встрече был проведен обмен мнениями о переговорном процессе, проходящем при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

    Председатель парламента Черногории заявил о полной поддержке его страной территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и добавил, что Черногория выступает сторонником урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ на основе резолюций Совбеза ООН.

    Здесь также коснулись ряда других представляющих взаимный интерес вопросов. 

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