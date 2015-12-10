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    Председатель парламента Азербайджана посетит Туркменистан

    Делегация во главе с Октаем Асадовым примет участие в международной конференции в Ашхабаде

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Делегация во главе с председателем парламента Азербайджана Октаем Асадовым  11 декабря посетит столицу Туркменистана Ашхабад для участия в международной конференции, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

    На мероприятии по теме "Политика нейтралитета: мир, безопасность и международное сотрудничество в целях развития" примут участие делегации из России, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Пакистана и других стран.

    В ходе конференции состоятся обсуждения по различным аспектам международного сотрудничества в целях развития и процветания, ожидается выступление участников на эту тему. 

    В ходе визита О.Асадов проведет ряд официальных встреч с главами делегаций, принимающих участие на конференции.  

    Визит завершится 12 декабря.

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