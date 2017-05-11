Председатель палаты представителей Иордании: Азербайджан придерживается решительной позиции в борьбе с международным терроризмом

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией во главе с председателем Палаты представителей парламента Иорданского Хашимитского Королевства Атефом Юсифом Салехом Аль-Таравнехом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, в ходе встречи было высказано удовлетворение развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Э.Мамедъяров отметил исключительную роль визитов на высшем уровне в развитии отношений, отметив, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иорданию и короля Иордании Абдуллы II в Баку выявили новые возможности для расширения и углубления связей между двумя странами.

Э.Мамедъяров отметил, что развитие существующих двусторонних политических связей даст толчок развитию экономических связей, особо оценив в этом аспекте деятельность межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Проинформировав гостей о ходе переговорного процесса по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, министр отметил, что для урегулирования конфликта необходим незамедлительный, безоговорочный и полный вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют и соответствующие резолюции Совбеза ООН, а также решение вопроса в рамках территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана. Э.Мамедъяров также высоко оценил справедливую позицию Иордании в связи с конфликтом.

Глава МИД отметил растущую с каждым днем роль парламентской дипломатии для усиления связей между государствами и народами. Он отметил, что принятое в 2013 году сенатом Иордании заявление по Ходжалинскому геноциду имеет большое значение.

Атеф Юсиф Салех Аль-Таравнех сказал, что отношения между Иорданией и Азербайджаном строятся на дружбе и братстве, отметил роль взаимных визитов для развития связей, добавив, что существуют перспективы для сотрудничества в туристической сфере, капиталовложении и др.

Он отметил, что Азербайджан отличается решительной позицией в борьбе с международным терроризмом, назвав работы азербайджанского правительства по пропаганде и поощрению в мире истинных исламских ценностей похвальным явлением.

В ходе встречи также обсудили вопросы международного и регионального значения.