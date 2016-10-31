 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Председатель Палаты депутатов Бразилии награжден "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики"

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении председателя Палаты депутатов Национального Конгресса Федеративной Республики Бразилия Родриго Маи "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии дружественных связей между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Бразилия председатель Палаты депутатов Национального Конгресса Федеративной Республики Бразилия Родриго Маю награждается "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi