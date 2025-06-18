Председатель ПА ОЧЭС: Политика Азербайджана получила признание мирового сообщества

Председатель ПА ОЧЭС: Политика Азербайджана получила признание мирового сообщества

Политика, проводимая в Азербайджане, получила признание стран мира и международных организаций.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Парламентской ассамблеи ОЧЭС Асаф Гаджиев на полях 65-й пленарной сессии организации в Баку.

Он отметил, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена, и члены ПА ОЧЭС завтра посетят Карабах. "Этот визит подтверждает, что страны и парламенты ОЧЭС поддерживают политику Азербайджана и восстановление его территориальной целостности", - сказал Гаджиев.