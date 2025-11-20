Председатель ПА ОБСЕ: Встреча парламентариев Азербайджана и Армении говорит о поддержке мирного процесса
Внешняя политика
- 20 ноября, 2025
- 20:02
Встреча парламентариев Азербайджана и Армении является показателем поддержки мирного процесса на Южном Кавказе.
Как передает Report, об этом турецкому агентству Anadolu заявил президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро.
Он сообщил, что встретился с делегациями обеих стран: "Я очень горжусь тем, что делегации Азербайджана и Армении впервые проводят двустороннюю встречу на этих сессиях в Стамбуле".
Сампьетро также подчеркнул, что парламентская дипломатия содействует миру.
Отметим, что 18 ноября в рамках 23-й осенней сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле состоялась двусторонняя встреча между парламентскими делегациями Азербайджана и Армении.
