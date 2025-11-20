Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Председатель ПА ОБСЕ: Встреча парламентариев Азербайджана и Армении говорит о поддержке мирного процесса

    Внешняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 20:02
    Встреча парламентариев Азербайджана и Армении является показателем поддержки мирного процесса на Южном Кавказе.

    Как передает Report, об этом турецкому агентству Anadolu заявил президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро.

    Он сообщил, что встретился с делегациями обеих стран: "Я очень горжусь тем, что делегации Азербайджана и Армении впервые проводят двустороннюю встречу на этих сессиях в Стамбуле".

    Сампьетро также подчеркнул, что парламентская дипломатия содействует миру.

    Отметим, что 18 ноября в рамках 23-й осенней сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле состоялась двусторонняя встреча между парламентскими делегациями Азербайджана и Армении.

    ATƏT PA sədri: Azərbaycan və Ermənistan parlamentarilərinin görüşü sülh prosesinə dəstəyin göstəricisidir

    Лента новостей