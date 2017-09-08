Председатель ПА ОБСЕ: Урегулирование конфликтов на пространстве ОБСЕ имеет важное значение

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "Я рада быть в Баку. Это мой первый визит в этот город. У ПА ОБСЕ сложились хорошие рабочие отношения с Азербайджаном". Как сообщает Report, об этом заявила журналистам председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Комментируя вопрос о роли ПА ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, К. Муттонен заявила: "Я уверена что будут обсуждения касательно нагорно-карабахского урегулирования на сессиях ПА ОБСЕ. Представленные там парламентарии обсуждают важные для их страны темы. ПА ОБСЕ - это платформа для обсуждения различных тем".

"Урегулирование конфликтов на пространстве ОБСЕ имеет важное значение. Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин очень активен в поиске решений этого вопроса", - отметила председатель ПА ОБСЕ, подчеркнув, что установление мира возможно только посредством диалога.

Она добавила, что после этого визита возможны еще визиты, в ходе которых она может посетить регионы возле линии соприкосновения войск: "В рамках этого визита такое не предусмотрено".