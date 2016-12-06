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    Председатель: ПА ОБСЕ старается создать площадки для встречи между Азербайджаном и Арменией

    Со стороны России и Украины должны быть предприняты шаги для реализации минских договоренностей

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "В Парламентской Ассамблее ОБСЕ мы всегда стараемся создать площадки, на которых парламентарии из разных стран, не только из Украины и России, а также из Азербайджана и Армении, встречались бы, и мы могли бы начать этот процесс".

    Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС сказала председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен.

    Говоря о минских договоренностях между Россией и Украиной, она отметила, что с обеих сторон должны быть предприняты шаги, "потому что на данный момент есть ощущение, что их реализация застопорилась и нет никаких подвижек".

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