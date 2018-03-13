Председатель ПА ОБСЕ: Поддержка Азербайджаном транспортных проектов является важным вкладом в дело безопасности региона

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Поддержка Азербайджаном крупных транспортных проектов является важным вкладом в дело безопасности региона.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

По его словам, транспортные проекты, как например Баку-Тбилиси-Карс, очень важны.

"Роль Азербайджана в регионе посредством подобных проектов очень значима", - добавил он.

Комментируя вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, председатель ПА ОБСЕ заявил, что Ассамблея поддерживает усилия сопредседателей МГ ОБСЕ.

"Мы считаем, что урегулирование конфликта возможно только мирным путем", - добавил Церетели.