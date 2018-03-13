 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Председатель ПА ОБСЕ: Поддержка Азербайджаном транспортных проектов является важным вкладом в дело безопасности региона

    Церетели: ПА ОБСЕ поддерживает усилия сопредседателей МГ ОБСЕ© Report/ Elchin Murad

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/  Поддержка Азербайджаном крупных транспортных проектов является важным  вкладом в дело безопасности региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил  журналистам председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели. 

    По его словам,  транспортные проекты, как например  Баку-Тбилиси-Карс, очень важны.

    "Роль Азербайджана в регионе посредством подобных проектов очень значима", - добавил он.

    Комментируя вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, председатель ПА ОБСЕ заявил, что Ассамблея поддерживает усилия сопредседателей МГ ОБСЕ.

    "Мы считаем, что урегулирование конфликта возможно только мирным путем", - добавил Церетели. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi