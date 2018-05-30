Председатель ПА ОБСЕ направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и от себя лично прошу Вас принять искренние поздравления по случаю 100-летия независимости Азербайджана. Желаю Aзербайджану и его народу успехов и благосостояния.

Пользуясь этой возможностью, желаю продолжения плодотворного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и ОБСЕ. Будьте уверены в том, что наша организация намерена тесно сотрудничать с Вашей страной для дальнейшего укрепления наших связей и расширения реформ, преодоления вызовов, препятствующих миру и благополучию в регионе.

Еще раз выражаю Вам признательность за гостеприимство, оказанное мне во время моего визита в Баку в марте.

Господин президент, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".