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Шафиев: Армения на этот раз более серьезно подходит к вопросу мира

Шафиев: Армения на этот раз более серьезно подходит к вопросу мира "Ожидается, что на встрече в Вашингтоне будет достигнут прогресс в направлении подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Правда, такая надежда была и до конца прошлого года, но на этот раз дело обстоит куда серьезнее”.
Внешняя политика
2 мая 2023 г. 19:13
Шафиев: Армения на этот раз более серьезно подходит к вопросу мира

"Ожидается, что на встрече в Вашингтоне будет достигнут прогресс в направлении подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Правда, такая надежда была и до конца прошлого года, но на этот раз дело обстоит куда серьезнее”.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

По его словам, руководство Армении, наконец-то, серьезно отнеслось к этому вопросу: “Скорее всего, на проведенных встречах ведутся переговоры о подписании документов. По некоторым их пунктам до сих пор существуют разногласия. Если переговоры, проведенные в эти дни, увенчаются успехом, мы добьемся результатов в течение месяца или двух”.

6 октября прошлого года на встрече в Праге между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном официальный Ереван подписал определенные документы. Шафиев подчеркнул, что несмотря на это Армения уклонилась от выполнения взятых на себя обязательств.

Говоря о установке Азербайджаном погранично-пропускного пункта на границе с Арменией в начале дороги Лачын-Ханкенди, председатель правления выразил мнение, что данный вопрос не будет предметом переговоров.

Отметим, что 1 мая в столице США Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Ожидается, что переговоры глав МИД Азербайджана и Армении продлятся несколько дней.

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Версия на азербайджанском языке BMTM sədri Vaşinqton görüşünü şərh edib: “Ermənistan bu dəfə sülh məsələsinə daha ciddi yanaşır”

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