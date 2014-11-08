Председатель одного из комитетов Милли Меджлиса примет участие в международной конференции в Беларуси

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (ММ) Али Гусейнли с 9 по 12 ноября посетит с визитом Беларусь для участия в международной конференции "Избирательные процессы на пространстве СНГ". Об этом сообщили Report в пресс-службе ММ.

На собрании, которое пройдет в столице Беларуси Минске, страны-участники Содружества обменяются мнениями по поводу усовершенствования избирательных процедур и различных инноваций в этой сфере.

На конференции А.Гусейнли расскажет о роли международных наблюдателей в ходе избирательного процесса в Азербайджане, применении новых технологий и достижений в этой области.