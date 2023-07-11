Председатель Общины: Верим, что Пакистан поддержит концепцию возвращения в Западный Азербайджан

"Верим, что братский Пакистан, как и в карабахском вопросе, окажет политико-моральную поддержку концепции возвращения в Западный Азербайджан".

"Верим, что братский Пакистан, как и в карабахском вопросе, окажет политико-моральную поддержку концепции возвращения в Западный Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли сказал журналистам.

Он отметил, что Община регулярно проводит встречи с аккредитованными в Азербайджане послами зарубежных стран:

"Во время этих встреч мы информируем их о реалиях Западного Азербайджана. Сегодня обсудили с послом Пакистана в Азербайджане цели и намерения Общины Западного Азербайджана".