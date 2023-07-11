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Председатель Общины: Верим, что Пакистан поддержит концепцию возвращения в Западный Азербайджан

Председатель Общины: Верим, что Пакистан поддержит концепцию возвращения в Западный Азербайджан "Верим, что братский Пакистан, как и в карабахском вопросе, окажет политико-моральную поддержку концепции возвращения в Западный Азербайджан".
Внешняя политика
11 июля 2023 г. 12:22
Председатель Общины: Верим, что Пакистан поддержит концепцию возвращения в Западный Азербайджан

"Верим, что братский Пакистан, как и в карабахском вопросе, окажет политико-моральную поддержку концепции возвращения в Западный Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли сказал журналистам.

Он отметил, что Община регулярно проводит встречи с аккредитованными в Азербайджане послами зарубежных стран:

"Во время этих встреч мы информируем их о реалиях Западного Азербайджана. Сегодня обсудили с послом Пакистана в Азербайджане цели и намерения Общины Западного Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке İcma sədri: “Pakistanın Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyasında da dəstəyini əsirgəməyəcəyinə inanırıq”

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