Председатель Общины: Верим, что Пакистан поддержит концепцию возвращения в Западный Азербайджан

"Верим, что братский Пакистан, как и в карабахском вопросе, окажет политико-моральную поддержку концепции возвращения в Западный Азербайджан".
Как сообщает Report, об этом председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли сказал журналистам.
Он отметил, что Община регулярно проводит встречи с аккредитованными в Азербайджане послами зарубежных стран:
"Во время этих встреч мы информируем их о реалиях Западного Азербайджана. Сегодня обсудили с послом Пакистана в Азербайджане цели и намерения Общины Западного Азербайджана".