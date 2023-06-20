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Глава общины: Уклонение Армении от участия в диалоге препятствует прогрессу в справедливом урегулировании

Глава общины: Уклонение Армении от участия в диалоге препятствует прогрессу в справедливом урегулировании ”Уклонение армянской стороны от участия в содержательном диалоге препятствует прогрессу справедливого и устойчивого урегулирования".
Внешняя политика
20 июня 2023 г. 19:20
Глава общины: Уклонение Армении от участия в диалоге препятствует прогрессу в справедливом урегулировании

”Уклонение армянской стороны от участия в содержательном диалоге препятствует прогрессу справедливого и устойчивого урегулирования".

Как сообщает Report, об этом председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли сказал в ходе выступления на мероприятии ”Всемирный день беженцев и проблема беженцев в Азербайджане", посвященном Всемирному дню беженцев.

А.Алекперли отметил, что Азербайджан всегда готов к прямому диалогу с правительством Армении по вопросам, представляющим взаимный интерес: "Мы хотели бы подчеркнуть, что процесс возвращения и наши коллективные и индивидуальные права после возвращения должны быть обеспечены в рамках соответствующего международного механизма”.

"Несмотря на наши постоянные попытки диалога, Армения до сих пор не ответила на наши призывы к миру. Уклонение армянской стороны от участия в содержательном диалоге препятствует прогрессу справедливого и устойчивого урегулирования. Мы надеемся, что продолжающиеся усилия по нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном помогут нам безопасно и достойно вернуться домой", - отметил А.Алекперли.

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Версия на азербайджанском языке İcma sədri: “Ermənistanın dialoqda iştirakdan yayınması ədalətli həll istiqamətində irəliləyişə mane olur”

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