Председатель общины: Сегодня мир продолжает молчать о правах западных азербайджанцев

Сегодня весь мир говорит о правах армян, добровольно покинувших Карабах, однако все еще продолжает молчать о западных азербайджанцах.

Сегодня весь мир говорит о правах армян, добровольно покинувших Карабах, однако все еще продолжает молчать о западных азербайджанцах.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на конференции "Усиление гражданского общества в области экологического баланса и защиты прав человека".

Он отметил, что Община Западного Азербайджана не принимает несправедливость в отношении западных азербайджанцев, совершенную не только за последние 100 лет, но и за последние два столетия: "На основании права на возвращение, установленного во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах, Община декларирует своей основной целью создание условий для возвращения изгнанных с территории Армении азербайджанцев на родные земли и обеспечение их индивидуальных и коллективных прав после возвращения".