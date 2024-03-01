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Председатель общины: Сегодня мир продолжает молчать о правах западных азербайджанцев

Председатель общины: Сегодня мир продолжает молчать о правах западных азербайджанцев Сегодня весь мир говорит о правах армян, добровольно покинувших Карабах, однако все еще продолжает молчать о западных азербайджанцах.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 13:41
Председатель общины: Сегодня мир продолжает молчать о правах западных азербайджанцев

Сегодня весь мир говорит о правах армян, добровольно покинувших Карабах, однако все еще продолжает молчать о западных азербайджанцах.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на конференции "Усиление гражданского общества в области экологического баланса и защиты прав человека".

Он отметил, что Община Западного Азербайджана не принимает несправедливость в отношении западных азербайджанцев, совершенную не только за последние 100 лет, но и за последние два столетия: "На основании права на возвращение, установленного во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах, Община декларирует своей основной целью создание условий для возвращения изгнанных с территории Армении азербайджанцев на родные земли и обеспечение их индивидуальных и коллективных прав после возвращения".

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Версия на азербайджанском языке İcma sədri: Bu gün dünya Qərbi azərbaycanlıların hüquqları barədə susmaqda davam edir

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