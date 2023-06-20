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Глава общины: Наша главная цель - донести до мира трагедии, постигшие наших соотечественников

Глава общины: Наша главная цель - донести до мира трагедии, постигшие наших соотечественников ”Главная цель Общины Западного Азербайджана - донести до мировой общественности трагедии, постигшие наших соотечественников на наших исторических землях за последние 200 лет".
Внешняя политика
20 июня 2023 г. 18:45
Глава общины: Наша главная цель - донести до мира трагедии, постигшие наших соотечественников

”Главная цель Общины Западного Азербайджана - донести до мировой общественности трагедии, постигшие наших соотечественников на наших исторических землях за последние 200 лет".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли.

“На протяжении 200 лет наш народ подвергался депортациям, геноцидам на своих исконных землях. Азербайджанцы время от времени вытеснялись армянами со своих земель. Очень жаль, что, в частности, за последние 30 лет, несмотря на то, что мы смогли донести до мировой общественности правду о Карабахе, мы не смогли на должном уровне донести правду о Западном Азербайджане”, заявил он.

А.Алекперли подчеркнул, что за последние несколько месяцев община проделала большую работу в этом направлении: “Впервые несколько документов Общины Западного Азербайджана были распространены в 190 странах мира в качестве официальных документов ООН”.

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Версия на азербайджанском языке İcma sədri: "Əsas hədəfimiz soydaşlarımızın başına gətirilən faciələri dünyaya çatdırmaqdır"

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