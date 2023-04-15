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Председатель общины: Армяне продолжают совершать гнусные поступки

Председатель общины: Армяне продолжают совершать гнусные поступки Несколько дней назад мы распространили заявление в связи с попавшими в плен азербайджанскими военнослужащими. Армяне продолжают совершать гнусные поступки.
Внешняя политика
15 апреля 2023 г. 12:50
Председатель общины: Армяне продолжают совершать гнусные поступки

Несколько дней назад мы распространили заявление в связи с попавшими в плен азербайджанскими военнослужащими. Армяне продолжают совершать гнусные поступки.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперли.

По его словам, хотя Азербайджан протягивает армянам руку мира, они не хотят ее принять: "Армяне совершают свои гнусные поступки даже на глазах у мировой общественности. Подобные шаги не приносят мира в регион. Поэтому ответственность за напряженность в регионе несут армяне".

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Версия на английском языке Community chairman: 'Armenians do not give up their smeary deeds'
Версия на азербайджанском языке İcma sədri: "Ermənilər çirkin əməllərindən əl çəkmirlər"

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