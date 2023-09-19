Председатель ОБСЕ встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Осман встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Осман встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, он написал об этом в своем аккаунте в социальной сети ”X".

”Сегодня в Нью-Йорке в рамках 78-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН я встречусь с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и обновлю свой призыв к продолжению дипломатических отношений и приоритизации усилий в направлении устойчивого мира", - отмечается в сообщении.