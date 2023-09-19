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Председатель ОБСЕ встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении

Председатель ОБСЕ встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Осман встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 16:34
Председатель ОБСЕ встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Осман встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, он написал об этом в своем аккаунте в социальной сети ”X".

”Сегодня в Нью-Йорке в рамках 78-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН я встречусь с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и обновлю свой призыв к продолжению дипломатических отношений и приоритизации усилий в направлении устойчивого мира", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке OSCE CiO to meet with Azerbaijani and Armenian FMs
Версия на азербайджанском языке ATƏT sədri Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək

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