Председатель ОБСЕ провел отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Осман провел отдельные встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи провел отдельные встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом Б.Османи написал на своей странице в социальной сети "X".

"Провел отдельные встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Подчеркнул, что конструктивный и инклюзивный диалог - это единственный путь к устойчивому миру", - говорится в публикации.