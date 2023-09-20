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Председатель ОБСЕ провел отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

Председатель ОБСЕ провел отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Осман провел отдельные встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 11:11
Председатель ОБСЕ провел отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи провел отдельные встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом Б.Османи написал на своей странице в социальной сети "X".

"Провел отдельные встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Подчеркнул, что конструктивный и инклюзивный диалог - это единственный путь к устойчивому миру", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоOSCE Chairman-in-Office meets with Azerbaijani, Armenian FMs
Версия на азербайджанском языке ФотоATƏT sədri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşüb

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