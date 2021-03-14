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Председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

Председатель ОБСЕ посетит Азербайджан 15 марта действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит Азербайджан для встреч с высокопоставленными официальными лицами.
Внешняя политика
14 марта 2021 г. 13:09
Председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

15 марта действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит Азербайджан для встреч с высокопоставленными официальными лицами.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

Линде встретится с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и премьер-министром Али Асадовым для переговоров, посвященных Карабаху. Обсуждения также будут включать, как укрепить сотрудничество между ОБСЕ и Азербайджаном.

Действующий председатель А.Линде также встретится с представителями гражданского общества.

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