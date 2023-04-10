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Председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

Председатель ОБСЕ посетит Азербайджан Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Бужар Османи совершит региональный визит.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 10:39
Председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Бужар Османи совершит визит в регион Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на ОБСЕ, он посетит Грузию, Азербайджан и Армению 10-13 апреля для встреч с госчиновниками, парламентариями, представителями гражданского общества и другими.

"Поездка нацелена на укрепление сотрудничества между ОБСЕ, Грузией, Азербайджаном и Арменией, решение существующих вызовов безопасности и содействие миру и стабильности посредством диалога в регионе Южного Кавказа", - отмечает ОБСЕ.

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