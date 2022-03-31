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Председатель ОБСЕ: Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются

Председатель ОБСЕ: Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются "Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются".
Внешняя политика
31 марта 2022 г. 14:24
Председатель ОБСЕ: Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются

"Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, нынешний этап, ведущий к урегулированию, выглядит очень оптимистично.

Действующий председатель ОБСЕ отметил, что эти процессы очень положительны для Кавказского региона, а также Центральной и Восточной Европы, и это создает новые возможности для будущего.

Збигнев Рау подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан превратился в один из основных транспортно-логистических центров региона.

Отметив успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Польшей, Збигнев Рау подчеркнул, что в ближайшие месяцы будет проведено заседание межправительственной комиссии с целью расширения торгово-экономических связей.

Глава МИД отметил, что польские компании также заинтересованы в восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана.

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Версия на английском языке OSCE Chairman-in-Office hopes Azerbaijan-Armenia relations will normalize
Версия на азербайджанском языке ATƏT sədri: "Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşacağına ümidvaram"

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